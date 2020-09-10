Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Комиссия СФ в сентябре обсудит предложения по борьбе с вмешательством извне в выборы 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Комиссия СФ в сентябре обсудит предложения по борьбе с вмешательством извне в выборы
Фото: ТАСС
Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ во второй половине сентября обсудит итоги Единого дня голосования (ЕДГ) с точки зрения попыток вмешательства извне и предложения по законодательному реагированию на них. Об этом заявил журналистам в четверг глава комиссии Андрей Климов.

"Комиссия продолжит мониторинг ситуации, мы рассмотрим его результаты в совокупности с другой информацией последних месяцев текущего года, включая итоги Единого дня голосования, на очередном заседании сенаторской комиссии во второй половине сентября текущего года. Тогда же нами будут рассмотрены предложения по адекватному законодательному реагированию на новые внешние вызовы в соответствии с требованиями обновленной российской конституции", — сказал Климов, выступая с заявлением от имени комиссии.

По его словам, у комиссии есть данные, согласно которым в ряде регионов, где проводятся выборы депутатского корпуса, будет продолжен курс на реализацию так называемого умного голосования.

"В целях дестабилизации политической ситуации в России из-за рубежа, в том числе через структуры Ходорковского, делаются попытки проведения в органы региональной власти и местного самоуправления их ставленников. Такого рода проекты могут носить весьма привлекательные названия, как, например, проект "Объединенные демократы". Сами попытки продвижения их людей во власть фиксировались во Владимирской, Ивановской, Новгородской областях и Республике Татарстан", — отметил сенатор.

Также он сообщил о существовании еще одного проекта, целью которого является "проведение как бы независимого подсчета голосов".

"Судя по всему, этот подсчет зависим не столько от реального волеизъявления граждан, сколько от тех, кто объявляет о результатах собственных электоральных калькуляций с очевидным желанием дискредитации отечественных выборов", — заявил Климов.

Кроме того, согласно сведениям, поступающим в комиссию, формируются команды блогеров, "которые при зарубежном покровительстве проводят в отношении граждан России разнообразные мероприятия агитационно-пропагандистского характера", отметил парламентарий. В частности, по его словам, среди потенциальных агитаторов и пропагандистов встречаются бывшие журналисты отечественных СМИ. В их числе глава комиссии назвал бывших работников "Ведомостей", запустивших проект Vtimes, который связывают с голландцем Дерком Сауэром, "давно замеченным на ниве поддержки оппозиционных российских изданий".
Выборы разного уровня состоятся в сентябре в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний. 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочное голосование.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
ТАСС: последние новости
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени президента РАН Сергеева Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени президента РАН Сергеева Антонов: тему обмена осужденных в РФ и США в посольстве в Вашингтоне никогда не поднимали Антонов: тему обмена осужденных в РФ и США в посольстве в Вашингтоне никогда не поднимали Слуцкий: литовский Сейм присвоил себе право говорить от имени народа Белоруссии Слуцкий: литовский Сейм присвоил себе право говорить от имени народа Белоруссии
Комментарии
Политика , Дерк Сауэр , Андрей Климов , Госдума , Совет Федерации , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на арест 65 самолетов Украиной
В РФ отреагировали на арест 65 самолетов Украиной
Пошёл вон! Азиза отменила свадьбу после измены Григоряна
Пошёл вон! Азиза отменила свадьбу после измены Григоряна
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Сын Сафронова показал свой завтрак в Турции
Сын Сафронова показал свой завтрак в Турции
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение