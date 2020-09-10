Как писал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске , оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

«Мы привыкли к голословным обвинениям», — заявил Лавров.

По словам главы российского МИД, ФРГ не отвечает на запросы Москвы и при этом требует расследования от России по ситуации с Навальным. Он отметил, что это напоминает инциденты в Солсбери и с Boeing MH17.

«Когда официальный представитель Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции, и поэтому германское правительство уже здесь ничего сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами после отравления в Солсбери, когда все было засекречено», — отметил он.

Лавров также напомнил, что голландская сторона регулярно обвиняла Россию в отказе сотрудничать по делу о крушении рейса MH17 в ответ «на многократные усилия российских официальных структур по предоставлению информации».

По словам министра, США и Германия поставят себя «выше закона», если сейчас «возобладает такая же логика».

Ранее в английском Солсбери без сознания были найдены экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Москву в отравлении их нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Против России Евросоюзом были введены санкции, несмотря на то, что Москва отрицала все обвинения.