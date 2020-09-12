Высокая конкуренция: новые партии и борьба за кресла

Конкуренция на предстоящих 13 сентября губернаторских выборах увеличилась по сравнению с выборами 2015 года. По мнению эксперта, это связано с тем, что многие воспринимают Единый день голосования как репетицию перед намеченными на следующий год выборами депутатов Госдумы . На выборах в этом году также отмечается активность новых партий, не входящих в парламент.

В 83 регионах России 13 сентября состоятся выборы на разных уровнях. Всего, по данным «Российской газеты», замещается более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. С начала июня были выдвинуты 171 065 кандидатов, 93% из которых — 159 160 человек — были зарегистрированы.

В частности, в этот день в ряде регионов пройдут выборы высших должностных лиц субъектов страны.

Согласно статистике, по сравнению с выборами 2015 года на текущих выборах глав регионов политическая конкуренция увеличилась.

Так, в 2015 году на этапе выдвижения количество кандидатов на одно место составляло 6,8, а в текущем году — 8,2. На этапе фактического завершения регистрации кандидатов в 2015 году на одно место претендовали 4,6 человека, а в этом — 5,05.

«Конкуренция действительно возросла. Большую роль сейчас играет то, что многие субъекты на политической арене воспринимают текущую кампанию Единого дня голосования как генеральную репетицию перед федеральным избирательным циклом, который у нас состоится уже в следующем году, — это выборы депутатов Государственной думы. Поэтому, по моему мнению, это играет ключевую роль с точки зрения определения активности и амбиций как партий, так и отдельных кандидатов», — сказала «Газете.Ru» руководитель Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус „За чистые выборы“» Алена Булгакова.

Всего на этапе выдвижения в этом году было 147 кандидатов. 117 из них — от 24 партий, в том числе 54 кандидата от парламентских. Остальные 30 — самовыдвиженцы. К моменту фактического завершения регистрации остался 91 кандидат. В большинстве случаев, как пишет «Российская газета», претенденты выбывали из гонки, потому что не предоставляли нужных документов. Только 20% отказов связаны с муниципальным фильтром. Как утверждает председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова , в ряде регионов этот фильтр все еще очень высокий, несмотря на призывы ЦИК снизить барьер.

В Севастополе, Калужской и Архангельской областях на выборах высших должностных лиц субъектов будет по шесть кандидатов. В Республике Коми, Пермском крае, Ленинградской и Смоленской областях — по четыре кандидата. В еще 11 регионах за возможность возглавлять субъект РФ будут бороться по пять человек.

Комиссия зафиксировала высокую активность на губернаторских выборах, которые пройдут в 18 регионах.

Наиболее активно в этом году своих кандидатов выдвигали парламентские партии: их представители составили почти две третьих от общего числа зарегистрированных кандидатов на всех выборах, отметила «Российская газета». Всего в выборах всех уровней будут участвовать члены 30 политических объединений.

Алена Булгакова обратила внимание, что на сегодняшний день достаточно большую активность на региональных выборах проявляют и новые партии. По ее словам, они уверенно входят в политический ландшафт России.

«Они уже подтвердили, что за ними есть свой избиратель — и по социологическим опросам, и по тому, что смогли собрать подписи. Даже не имея опыта в избирательных кампаниях, они все равно четко и отложено прошли этап регистрации. Безусловно, были свои нюансы: где-то снимали, где-то отказывали — но в целом была адекватная реакция на эти отказы в регистрации. И сегодня мы видим кандидатов как выдающихся игроков на политической арене», — сказала эксперт «Газете.Ru».

Она выразила мнение, что крупные парламентские партии не будут подавлять более мелкие.

Как подчеркнула руководитель Исполнительного комитета «Корпуса „За чистые выборы“», важно понимать, что партии вольны сами принимать тот или иной путь развития своей структуры.