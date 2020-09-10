Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Госдуме назвали киевскую власть «слугой Запада» 

РИА Новости и ещё 1 36 минут назад
В Госдуме назвали киевскую власть «слугой Запада»
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал ущербным антироссийский курс нынешней украинской власти, которой, по его мнению, в нынешних реалиях больше подходит название "слуга Запада".
Ранее в среду осведомленный источник рассказал РИА Новости, что постпреды стран Евросоюза договорились запустить письменную процедуру по продлению на полгода санкций в отношении России — индивидуальных лиц и организаций — из-за ситуации на Украине. В свою очередь, первый заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что ведомство приветствует продление санкций Европейского союза против 175 россиян и 44 субъектов РФ, введенных из-за присоединения Крыма к России.

"Зеленскому и его партии "Слуга народа" стоит называться "Слугой Запада". Это будет по-честному и куда правдивее отражать реалии, в которых мы находимся", — сказал РИА Новости Шеремет, комментируя заявление украинского МИДа.

По его словам, Украине пора переосмыслить ущербность выбранного антироссийского и прозападного курса, который, кроме разорения и обнищания украинского народа, ничего не принес.

"Вызывает глубокое сожаление неадекватные действия соседнего государства, власти которого не способны вести самостоятельную политику", — подчеркнул депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
Последние новости
Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Лоза предрек пересмотр приговора "бездарному" Ефремову Лоза предрек пересмотр приговора "бездарному" Ефремову
Комментарии 2
Политика , Конфликты , Украина , Михаил Шеремет , МИД , ЕС , ООН , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии самолет сел из-за пассажира без маски
В Японии самолет сел из-за пассажира без маски
В Харьковской области объявили ЧС из-за лесных пожаров
В Харьковской области объявили ЧС из-за лесных пожаров
Скончалась певица Анни Корди
Скончалась певица Анни Корди
Русское вторжение: как запугивают американцев
Русское вторжение: как запугивают американцев
Видео
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия