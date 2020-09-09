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Россия заявила протест Германии в связи с голословными обвинениями по Навальному 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россия заявила протест послу Германии в Москве Гезу фон Гайру в связи с выдвижением немецкими властями обвинений и ультиматумов России по «отравлению» блогера Алексея Навального.

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Также Россия вновь потребовала ответ на запрос Генпрокуратуры от 27 августа по состоянию Навального, в ответе должны содержаться все медицинские данные, в том числе «биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами».
Есть вопросы: Меркель об инциденте с Навальным
МИД указал послу, что отсутствие таких материалов будет расценено как отказ Германии от установления истины в рамках расследования по блогеру, а дальнейшие действия в связи с Навальным будут считаться «грубой враждебной провокацией против России, чреватой последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации».

«Вся ответственность за последствия от такой политики ляжет на Федеральное правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому союзу», — заключили в МИД.

Ранее медики немецкой клиники Charite сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось.
Алексей Навальный выступит с видеообращением до 22 сентября
Напомним, на прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».
При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.
Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовалось данное вещество.
Об этом заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.
Также кандидат химических наук, судебный эксперт — химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства „Новичок“, — не сказать ничего.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Гладышев , Леонид Ринк , Александр Сабаев , ЕС , Генпрокуратура РФ , НАТО , Германия , Москва
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