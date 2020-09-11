Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россия заявила об отсутствии оснований для расследования инцидента с Навальным 

Lenta.ru и ещё 18 15 минут назад
РФ не видит оснований для расследования ЧП с Навальным
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН порассуждал о виновных в инциденте с Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, все произошедшее наводит на мысли о «какой-то грязной постановочной игре». Небензя отметил, что, скорее всего, к данному инциденту причастен тот, кому это выгодно.
Российский дипломат также рассказал об отсутствии у России оснований начинать расследование в отношении произошедшего с Навальным, так как российские врачи не нашли в его крови никаких следов химического оружия. Он добавил, что Германия не предоставила доказательств, которые бы свидетельствовали о совершении преступления.
Небензя на заседании Совбеза ООН по сирийскому химическому оружию также заявил, что Россия больше остальных заинтересована в том, чтобы прояснить ситуацию с Алексеем Навальным.
2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
Последние новости
Вучич рассказал об извинениях Путина из-за слов Захаровой Вучич рассказал об извинениях Путина из-за слов Захаровой Минюст предложил прекратить статус адвоката Пашаева Минюст предложил прекратить статус адвоката Пашаева В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса
Комментарии 19
Политика , Протесты в России , Алексей Навальный , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ситуация с COVID-19 осложняется»: Собянин сделал заявление
«Ситуация с COVID-19 осложняется»: Собянин сделал заявление
«Ефремов не был за рулем и никакой Захаров не погиб»
«Ефремов не был за рулем и никакой Захаров не погиб»
«Оружие РФ заставит застыть кровь в жилах американцев»
«Оружие РФ заставит застыть кровь в жилах американцев»
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение