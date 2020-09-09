Вложить в агентство российские деньги? Вот, это будет очень сильный ход. Любой отказ от международного сотрудничества ослабляет того, кто на это идет. Америка — сильная страна, они могут себе позволить такие тактические игры. Но в стратегическом плане это проигрышная позиция. А свято место пусто не бывает. Если США отказывается вносить деньги в бюджет WADA, то это должны сделать мы. Тут не нужно жалеть ни средств, ни человеческого ресурса. И надо идти туда с союзниками, кто готов с нами заполнить это пространство, которое освобождают американцы. Зачем же упускать такой шанс?» — приводит слова Потанин «Советский спорт».