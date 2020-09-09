«Американцы в последнее время со всеми стали разбираться. Им и ВОЗ не нравится, и ВТО. Дело вообще доходит до торговых войн с Китаем. А теперь еще и WADA.
Думаю, что не нужно России лезть в эту большую драку. В первую очередь, надо посмотреть на себя. Почему мы оказались в роли плохого ученика, которого отловили на невыполнении домашнего задания и теперь смотрят под увеличительным стеклом и ругают за все подряд, независимо от того, виноват он или нет. А мы тем более и сами повод даем.
Нам нужно заново завоевывать международное доверие. Допинговая история нанесла большой ущерб нашему спорту. Мы подорвали свои былые заслуги. Нарастает давление на Россию со стороны наших недоброжелателей. И мы сами подставляемся с допингом в спорте.
Что делать? Работать, стиснув зубы. Восстанавливать свой имидж. Искать нестандартные ходы. Мы находимся в положении тех, кто оправдывается. Просчеты неизбежны, но каждую ошибку России раздувают, делая из мухи слона. И предъявляют это нам.
Вложить в агентство российские деньги? Вот, это будет очень сильный ход. Любой отказ от международного сотрудничества ослабляет того, кто на это идет. Америка — сильная страна, они могут себе позволить такие тактические игры. Но в стратегическом плане это проигрышная позиция. А свято место пусто не бывает. Если США отказывается вносить деньги в бюджет WADA, то это должны сделать мы. Тут не нужно жалеть ни средств, ни человеческого ресурса. И надо идти туда с союзниками, кто готов с нами заполнить это пространство, которое освобождают американцы. Зачем же упускать такой шанс?» — приводит слова Потанин «Советский спорт».