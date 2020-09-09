Кремль обеспокоился исчезновением людей в Белоруссии 

Российские власти обеспокоены тем фактом, что в Белоруссии периодически исчезают люди, сообщает РИА Новости. О позиции Москвы по этому вопросу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя ситуацию с задержанием белорусских оппозиционеров: Ивана Кравцова, Антона Родненкова, Марии Колесниковой и Максима Знака, Песков отметил, что в Кремле обеспокоены сложившейся в республике ситуацией.
Он выразил надежду, что сведения о судьбе представителей оппозиции будет предоставлена «в установленные законом сроки».
«Я воздержусь от каких-либо оценок», — добавил представитель главы государства.
7 сентября, как сообщал «Рамблер», белорусские СМИ сообщили, что неизвестные в центре Минска похитили члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову.
На следующий день стало известно, что женщина пыталась покинуть пределы страны, ее задержали на белорусско-украинской границе. Долгое время о судьбе Колесниковой ничего не было известно. 9 сентября представители Следственного комитета республики заявили, что оппозиционерка арестована и находится в минском СИЗО.