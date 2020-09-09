Кремль обеспокоился исчезновением людей в Белоруссии 

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Он выразил надежду, что сведения о судьбе представителей оппозиции будет предоставлена «в установленные законом сроки».

«Я воздержусь от каких-либо оценок», — добавил представитель главы государства.

7 сентября, как сообщал «Рамблер», белорусские СМИ сообщили, что неизвестные в центре Минска похитили члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову.