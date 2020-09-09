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Песков опроверг слухи о «поглощении» Россией Белоруссии 

Национальная Служба Новостей и ещё 18 2 часа назад
В Кремле рассказали об интеграции РФ и Белоруссии
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной чушью" разговоры о "поглощении" Россией Белоруссии после ожидаемого визита в Москву белорусского лидера Александра Лукашенко, передает ТАСС.

"Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", — сказал Песков журналистам в среду.

Пресс-секретарь президента России отметил важность этого визита на фоне происходящих в республике событий и обозначил примерный круг вопросов, которые обычно поднимаются во время таких визитов — торгово-экономическое сотрудничество, долговые обязательства, поставки энергоресурсов, интеграция в рамках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства. Он также опроверг информацию о предметном обсуждении создания единого эмиссионного центра России и Белоруссии.
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Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС , Москва
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