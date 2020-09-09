Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Путин анонсировал саммит ШОС в ноябре 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 2 часа назад
Путин анонсировал саммит ШОС
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшейся в режиме видеоконференции, сообщил, что заседание Совета глав государств — членов ШОС запланировано на ноябрь и пройдет в видеоформате.

«Как вы знаете, в силу сложившейся эпидемиологической ситуации нам, к сожалению, не удалось организовать изначально планировавшееся на июль заседание Совета глав государств. Прорабатываем его проведение в ноябре в формате видеоконференции», — цитирует ТАСС Путина.

Кроме того, глава государства сообщил, что взаимодействие в рамках ШОС укрепилось, несмотря на скорректированный в период пандемии план мероприятий.
Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса Россия в качестве председателя в ШОС в 2019-2020 гг. постаралась сделать все необходимое, чтобы организация работала, не сбавляя темпов и эффективно.

«Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий председательства, не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались реализованы. Тем не менее считаю, что ключевые задачи выполнены и по основным направлениям сотрудничество в рамках ШОС укрепилось», — сказал Путин.

В свою очередь генеральный секретарь ШОС Владимир Норов сообщил, что встреча имеет очень важное значение для организации.

«Она будет проводиться в формате видеоконференции, и самое главное, что на этой встрече министром иностранных дел России Сергеем Викторовичем Лавровым будут доведены до президента России Владимира Владимировича Путина те меры, которые были осуществлены для реализации приоритетов председательства России в ШОС, а также те вопросы, которые выносятся на повестку дня», — сказал Норов.

Он отметил, что это прежде всего вопросы объединения усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами, обеспечения стабильности на пространстве ШОС.

«Объединения совместных усилий для борьбы с пандемией и преодоления ее негативных последствий, вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества, в том числе нацеленного не только на восстановление экономик наших стран, но и обеспечение ее дальнейшего роста. А также вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, вопросы международной и региональной повестки дня будут, конечно, обсуждаться в ходе этой встречи», — добавил Норов.

Заседание Совета министров иностранных дел ШОС проходит в Москве 9-10 сентября.
В мае глава МИД Сергей Лавров заявлял, что саммит ШОС, как ожидается, пройдет в установленные сроки, 22-23 июля в Санкт-Петербурге. Позже было принято решение перенести его на более поздний срок.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
Видео дня. Родившая 14-го ребенка мать рассказала о главной проблеме
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия заявила протест Германии в связи с голословными обвинениями по Навальному Россия заявила протест Германии в связи с голословными обвинениями по Навальному Песков счел «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии Песков счел «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб
Комментарии 1
Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ШОС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они могли бы раздавить нас»: британцы восхищены россиянами
«Они могли бы раздавить нас»: британцы восхищены россиянами
Названо место отбывания наказания Ефремова
Названо место отбывания наказания Ефремова
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Пошёл вон! Азиза отменила свадьбу после измены Григоряна
Пошёл вон! Азиза отменила свадьбу после измены Григоряна
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
00:30
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
Происшествия
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Германия пригрозила России из-за дела Навального
00:14
Германия пригрозила России из-за дела Навального
В мире
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
00:25
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение