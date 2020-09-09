В Кремле обеспокоены исчезновениями людей в Белоруссии 

Исчезновение людей в Белоруссии вызывает обеспокоенность, в Кремле исходят из того, что в установленные законом сроки информация будет предоставлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, оно вызывает обеспокоенность", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, является ли такой способ взаимодействия с оппозицией оправданным и правомерным.

Кремль, как отметил Песков, исходит из того, что "в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена".

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК , он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>