Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Кремле обеспокоены исчезновениями людей в Белоруссии 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Кремле обеспокоены исчезновениями людей в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Исчезновение людей в Белоруссии вызывает обеспокоенность, в Кремле исходят из того, что в установленные законом сроки информация будет предоставлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Члена президиума Координационного совета Максима Знака задержали в среду в Минске. Ранее были задержаны другие члены совета Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов.

"Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, оно вызывает обеспокоенность", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, является ли такой способ взаимодействия с оппозицией оправданным и правомерным.

Кремль, как отметил Песков, исходит из того, что "в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Последние новости
Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Джигурда прокомментировал приговор Ефремову Джигурда прокомментировал приговор Ефремову
Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Песков , Иван Кравцов , Антон Родненков , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , МВД , Центризбирком России , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о заговоре против Путина
Стало известно о заговоре против Путина
Назван новый фаворит Путина
Назван новый фаворит Путина
Пушкову не понравилось обращение Охлобыстина к Путину
Пушкову не понравилось обращение Охлобыстина к Путину
«Прапрабабка Алка в мини-юбчонке старшеклассницы»
«Прапрабабка Алка в мини-юбчонке старшеклассницы»
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
01:00
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
Происшествия
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
06:30
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение