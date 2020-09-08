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Путин возглавит делегацию России на сессии Генассамблеи ООН 

Rambler News Service и ещё 16 52 минуты назад
Путин возглавит делегацию на Генассамблее ООН
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин возглавил российскую делегацию для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Главой делегации в документе указан президент России Владимир Путин. В ее состав также вошли председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, глава МИД РФ Сергей Лавров, его заместитель Сергей Вершинин, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, помощник президента Юрий Ушаков, постпред РФ при ООН Василий Небензя и еще три сотрудника российского МИДа.
В документе отмечается, что после завершения участия Путина главой делегации станет Сергей Лавров.
Неделя высокого уровня юбилейной 75-й сессии ООН пройдет 21-29 сентября в Нью-Йорке.
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Политика , Сергей Вершинин , Юрий Ушаков , Леонид Слуцкий , Сергей Лавров , Василий Небензя , Владимир Путин , Константин Косачев , Генассамблея ООН , МИД , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Комитет Совета Федерации по международным делам
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