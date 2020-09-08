Политолог: в Кремле уже нашли для Лукашенко замену

В последнее время в экспертной среде нынешнему белорусскому президенту Александру Лукашенко принято прочить не самое завидное политическое будущее. На фоне острейшего внутриполитического кризиса в Республике стало очевидным, что ни действующая власть, ни представители оппозиции отступать без вмешательства третьей силы не намерены.

И в качестве этой «третьей силы», убеждена большая часть политологов, может выступить именно Москва , имеющая довольно сильные рычаги влияния на Минск и лично Александра Григорьевича. Вероятнее всего, разыграть в этот раз карту возможного разворота Беларуси на Запад и выторговать себе новые преференции у российских властей, после неоднократных жестких разгонов протестующих и массовых задержаний глава Республики уже не сможет. Более того, теперь, как считают специалисты, все карты в руках России и она получила прекрасную возможность добиться от Лукашенко того, от чего он уворачивался в последние годы — подписать договоренности и более глубокой интеграции двух стран в рамках Союзного государства. В противном случае, рассчитывать на помощь Москвы, в том числе силовую, в разрешении нынешнего кризиса, президент Беларуси попросту не сможет.

Именно на фоне такой расстановки сил политологи в свое время и заговорили о том, что Лукашенко, скорее всего, не выдержит давление и поставит подпись под стратегически важными для Кремля бумагами. Очков в копилку этой версии добавляет и тот факт, что сам Александр Григорьевич собрался лично посетить Москву уже в ближайшее время, о чем ранее было объявлено официально. Между тем, как считает известный российский политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей , даже в том случае, если Лукашенко действительно сдаст в Москве суверенитет Республики, он сможет рассчитывать, разве что на гарантии безопасности, а никак не на сохранение власти в стране. По мнению эксперта, в «Кремле уже нашли для Александра Лукашенко замену».

Валерий Соловей уверен, что российские власти уже составили и утвердили план по стабилизации политической обстановки в соседней стране, которым предусмотрено подписание нового договора о Союзном государстве. При этом, ни о каком силовом варианте решения проблемы речь якобы не идет, напротив, получив от Лукашенко необходимые подписи, Москва начнет проталкивать идею о проведении в Республике Беларусь досрочных президентских выборов.

На данный момент, подчеркивает профессор, революция и протест в Республике фактически зашли в тупик, населению не хватило решимости для того, чтобы окончательно свергнуть режим, возглавляемый Александром Лукашенко, а потому последнее слово действительно останется именно за Кремлем. И Кремль свою позицию в этом плане окончательно сформировал, поэтому Лукашенко может рассчитывать лишь на один год президентства, после чего в Беларуси будут проведены новые выборы, в которых нынешний глава Республики участие принимать не будет.

«Если Беларусь подпишет с Россией новый союзный договор, она в буквальном смысле станет западной провинцией РФ, потеряв около 95% собственных полномочий», — отмечает политолог.

Что же касается новых президентских выборов в Беларуси, то на них, убежден Валерий Соловей, Кремль будет делать ставку на бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико , находящегося на данный момент в заключении, куда он попал по итогам прошедшей предвыборной кампании.