Москва потеряла союзника в Европе 

Дело оппозиционера Алексея Навального поставило под угрозу российско-французские отношения. Президент республики Эммануэль Макрон , который взял на себя роль посредника между Россией Евросоюзом , оказался лишён свободы действий. В сложившейся обстановке могут быть отменены запланированная на 14 сентября встреча министров обороны и иностранных дел двух стран, а также визит Макрона в Москву

Эксперты и дипломатические источники, опрошенные журналом Le Point, считают, что в свете отравления Навального переговоры министров иностранных дел и обороны в формате 2+2 хорошо было бы отменить. Кроме того, под вопросом оказался визит Эммануэля Макрона в Москву, о котором было заявлено ранее.

Это было бы логично. Можем ли мы действовать так, как будто ничего не произошло? — считает специальный советник Фонда стратегических исследований Франсуа Хейсбур.

Специалисты добавляют, что подобные контакты с Москвой в сложившейся обстановке выглядели бы как нарушение европейской солидарности и вызвали бы вопросы у союзников Парижа. Кроме того, случившееся с Навальным ставит под сомнение и успех затеи Макрона по запуску стратегического диалога с Россией: несмотря на все усилия Парижа, Кремль, по мнению европейцев, продолжает действовать без оглядки на их мнение.

«Новичок» ведь на найдёшь просто на улице, он происходит из военной лаборатории, — напомнил в разговоре с Le Point источник в дипломатических кругах.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что ситуация с Навальным не может не ухудшить российско-французские отношения.

Германия и Франция — основные партнёры по Евросоюзу. Они же были инициаторами общеевропейского процесса по преодолению кризиса с коронавирусом, и степень их взаимодействия сейчас очень высокая. Поэтому Париж сегодня не может не учитывать позицию Берлина, в том числе, конечно, в отношениях с Россией. Поэтому заявления Макрона можно рассматривать как прямой ответ на заявления Ангелы Меркель . В этом контексте ожидать скорого визита французского президента в Москву было бы странно.

Юрий Рубинский полагает, что быстро отношения России и Франции не восстановятся, хотя серьёзных санкций от Парижа вряд ли стоит ожидать. Макрон не будет проявлять инициативу в давлении на Москву, но и не станет идти против общей линии ЕС, и, главным образом, Германии. Что же касается судьбы газопровода «Северный поток — 2», то французские компании тоже участвуют в данном проекте, но главные решения по этому поводу опять-таки будут приниматься в Берлине.

Эммануэль Макрон поначалу озадачивал европейцев своими смелыми шагами навстречу России и даже вызывал на себя огонь критики за то, что принимал решения о встречах с российским коллегой Владимиром Путиным без уведомления союзников. Президент РФ стал одним из первых иностранных лидеров, приглашённых в Париж после избрания Макрона в 2017 году. Летом 2018-го последовало второе приглашение — на этот раз в летнюю резиденцию французских президентов Форт Брегансон. Макрон звал туда только самых важных союзников — Ангелу Меркель и тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй

Макрона не назовёшь открытым адвокатом Москвы в ЕС, однако он выступал явным сторонником поддержания экономических отношений с Россией, несмотря на санкции, и в целом защищал продолжение диалога с РФ. После случившегося с Навальным Парижу будет сложнее балансировать антироссийский фланг внутри ЕС, представленный Польшей и странами Балтии.

Конкретной даты встречи Макрона и Путина так и не было назначено, однако во время телефонного разговора в конце июня лидеры договорились о том, что французский президент посетит Москву до конца года. Во время той беседы особенно подробно обсуждался вопрос Ливии: Макрон был обеспокоен российским участием в конфликте.