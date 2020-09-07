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Врачи Charite сообщили о значительном улучшении состояния здоровья Навального 

ТАСС 16 минут назад
Навальный выведен из искусственной комы
Фото: Reuters
Состояние Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата ИВЛ, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы. Об этом говорится в сообщении клиники Charite, которое опубликовано в понедельник.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа находится в Charite в Берлине, улучшилось. Искусственную кому, которая поддерживалась медикаментами, можно было завершить", — говорится в сообщении.

Долгосрочные последствия для здоровья Навального все еще нельзя исключать, отмечается в пресс-релизе.
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Политика , Происшествия , Алексей Навальный
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