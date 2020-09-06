Путин объяснил смысл нового статуса Госсовета

Президент Владимир Путин рассказал, зачем нужно было вносить в Конституцию статус и роль Госсовета — чтобы придать ему большую значимость. За 20 лет этот орган доказал свою эффективность.

"Практика применения этого органа власти показала, что она востребована и он сам востребован. Поэтому я исходил из того, что если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в Основном Законе страны. Нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение", — заявил Владимир Путин в интервью для фильма "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия 24". Фильм журналиста Сергея Брилёва посвящен 20-летию этого органа власти.

"Это всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто, то, что эффективно работает, затверждаем это и используем в будущем этот инструмент", — продолжил глава государства.

Президент назвал правильной реформу Совета Федерации в 2000 году — с точки зрения баланса общественных интересов. То, что главы регионов перестали участвовать в личном качестве в работе парламента, позволило им сосредоточиться на административной работе. Это нормально, что при всех их огромных финансовых и административных возможностях у них нет "защитного панциря" в виде депутатской неприкосновенности. Но Путин не хотел, чтобы губернаторский корпус был списан с федеральной повестки. "У них действительно большие полномочия, и от результатов их работы зависит и общее федеральное самочувствие по всем вопросам жизнедеятельности страны, и они должны чувствовать себя в полном смысле слова востребованными людьми на федеральном уровне", — заметил он. Нужен был инструмент, который позволил бы обсуждать на федеральном уровне региональные проблемы, обмениваться практиками и использовать лучшие наработки для принятия общих для страны решений. Таким органом и стал Госсовет.

Президент объяснил и недавнее решение дать расширенные полномочия губернаторам по борьбе с коронавирусом. У России самая большая территория в мире и очень разная структура экономики по регионам, "нельзя было всех под одну гребенку причесать", заметил он. "Это привело бы к тому, что мы или задушили бы всю экономику, или пропустили бы удары от коронавирусной инфекции", — пояснил Путин. Поэтому было решено расширить полномочия глав регионов, чтобы они принимали меры по борьбе с коронавирусом исходя из специфики территорий.

"После того как мы это сделали, во многих других странах повторили эту нашу практику", — подчеркнул он.

Если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в Основном Законе страны.