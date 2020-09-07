Мишустин призвал жестко пресекать нечестность на госслужбе 

"Каким должен быть современный, продвинутый управленец, который пишет, в частности, заявление о приеме на государственную службу? В первую очередь, я считаю, что он должен быть честным — это основа доверия общества к государству", — сказал он. И подчеркнул, что "любые признаки нечестности, которые дискредитируют власть, необходимо пресекать, жестко пресекать". Он также назвал профессионализм важным критерием при приеме на госслужбу. По его словам, нужно быть готовым адекватно и оперативно отреагировать на любые вызовы.