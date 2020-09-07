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Мишустин призвал жестко пресекать нечестность на госслужбе 

Российская Газета и ещё 30 1 час назад
Мишустин призвал жестко пресекать нечестность на госслужбе
Фото: РИА Новости
Госуправленец в первую очередь должен быть честным, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В понедельник он выступил перед участниками суперфинала конкурса "Лидеры России", который направлен на поддержку и выявление руководителей нового поколения.

"Каким должен быть современный, продвинутый управленец, который пишет, в частности, заявление о приеме на государственную службу? В первую очередь, я считаю, что он должен быть честным — это основа доверия общества к государству", — сказал он. И подчеркнул, что "любые признаки нечестности, которые дискредитируют власть, необходимо пресекать, жестко пресекать". Он также назвал профессионализм важным критерием при приеме на госслужбу. По его словам, нужно быть готовым адекватно и оперативно отреагировать на любые вызовы.

"Здесь придется работать над собой, не стесняться задавать вопросы, продолжать учиться. Крепкий профессионал — это основа любого государственного управления и государственного учреждения", — напутствовал финалистов премьер-министр.
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Комментарии 3
Политика , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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