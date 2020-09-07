Путин переговорил с королем Саудовской Аравии

В связи с председательством СА на саммите G20 в ноябре президент и монарх обсудили вопросы подготовки к этой встрече. В беседе также были затронуты коллективные усилия по преодолению последствий пандемии коронавируса и уделено внимание перспективам совместного производства российской вакцины от СOVID-19.

Стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договорённостей в формате « ОПЕК плюс» и условились о «дальнейшей плотной координации на данном направлении», сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого, Путин и Аль Сауд обсудили различные аспекты сотрудничества двух стран и подтвердили настрой на расширение связей в торгово-экономической и инвестиционных сферах.