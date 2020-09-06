«Неверно истолкован»: Захарова извинилась перед Сербией

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что ее пост о визите президента Сербии Александара Вучича в США был воспринят неверно. В своем посте она хотела лишь подчеркнуть неприятие высокомерия американской стороны.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован. Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», — откорректировала Захарова изначальный пост.

«Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — говорится в дополнении к изначальной версии.

Ранее Мария Захарова опубликовала протокольную фотографию сербского президента, который сидит в Овальном кабинете напротив американского коллеги Дональда Трампа. Захарова сопроводила пост кадром из фильма «Основной инстинкт» и подписью: «Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото номер два. Кем бы вы ни были. Просто поверьте».

Вучич был с официальным визитом в США с 3 по 4 сентября. Там сербский лидер подписал с властями США соглашение об экономическом сотрудничестве с Косово.

Такое заявление от представителя дипломатического ведомства России не понравилось сербской стороне. С критикой в адрес Захаровой выступил сам президент Сербии, а также некоторые иностранные чиновники.

Так, Вучич назвал пост представителя МИД РФ примитивизмом. В то же время он выразил сожаление о том, что россияне не ценят позиции сербских властей по отношению к России.

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются», — подчеркнул Вучич в эфире телеканала RTV Pink.

«Понимаю Захарову, наши переговоры были успешными, но мне жаль, потому что и там я защищал наши отношения с Россией и отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа, что было в первоначальном документе», — заявил он.

Сербский лидер обратил внимание, что «Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России». Кроме того, он заявил, что его страна «единственная, которая покупает газ и оружие у» России.

Пост Захаровой раскритиковал и министр обороны Сербии Александар Вулин. Он так же, как и Вучич, напомнил об отношениях Сербии и России. В частности, подчеркнул, что сербские власти не стали вводить антироссийские ограничения.

По его словам, Вучич еще и главнокомандующий армии, с которой у российских военных «самое высокое и самое плодотворное сотрудничество», какое только может быть достигнуто.

«Величина человека не измеряется ни размером стула, на котором он сидит, ни величиной силы, от имени которой он говорит, а размером храбрости на любом стуле защищать свой народ и друзей своего народа», — приводит слова Вулина пресс-служба Минобороны Сербии.

Кроме того, пост представителя внешнеполитического ведомства России вызвал негативную реакцию и со стороны директора Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурича . Сербский чиновник, как и другие, отметил оскорбительный тон публикации.

«А представь себе, этот президент ни одного плохого слова против России не сказал, даже на этом месте [в Белом доме]. А представь, этот президент ждал по полтора часа приема у российского президента и никогда не требовал особенного стула, я вам не позволяю нападать на гордую Сербию! Стыдитесь!» — написал Джурич на своей странице в Facebook.