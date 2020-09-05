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Шойгу заявил, что в западных СМИ против РФ развернута масштабная пропагандистская кампания 

ТАСС и ещё 2 27 минут назад
«Наша страна определена как главная угроза безопасности»
Фото: ТАСС
Масштабная пропагандистская кампания против России развернута в западных средствах массовой информации, чтобы убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В концептуальных документах блока наша страна определена как главная угроза безопасности. В западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания. Ее цель убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики России", — сказал министр журналистам по завершении Армейских игр — 2020.

Он подчеркнул, что "антироссийскую риторику широко используют высшие должностные лица североатлантического союза".
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Политика , Армия , Сергей Шойгу , Москва
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