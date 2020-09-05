"В концептуальных документах блока наша страна определена как главная угроза безопасности. В западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания. Ее цель убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики России", — сказал министр журналистам по завершении Армейских игр — 2020.