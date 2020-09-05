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Стивен Сигал приехал в Крым 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 55 минут назад
Стивен Сигал приехал в Крым
Фото: Reuters
Американский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал приехал в Крым, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в соцсетях.

«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», — сообщил Аксенов у себя во «ВКонтакте».

В посте также есть их совместная фотография в рабочем кабинете главы Крыма.
Сергей Аксенов/VK
В августе Стивен Сигал принял зачеты по комплексу ГТО в Костромской области.
Сигал получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России.
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Политика , Другое , Стивен Сигал , Сергей Аксенов , МИД , Республика Крым
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