Стивен Сигал приехал в Крым 

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«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», — сообщил Аксенов у себя во «ВКонтакте».

В посте также есть их совместная фотография в рабочем кабинете главы Крыма.

Сергей Аксенов/VK

В августе Стивен Сигал принял зачеты по комплексу ГТО в Костромской области.

Сигал получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России.