Польша обещает поддержку подвергшимся репрессиям белорусам 

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Польская сторона «протестует против всех форм репрессии» в отношении представителей гражданского общества в Белоруссии и в особенности в отношении Координационного совета белорусской оппозиции, подчеркнул Дворчик.

По словам руководителя канцелярии, правительство Польши предоставит опеку всем подвергшимся репрессиям белорусам в соответствии с решением премьер-министра Матеуша Моравецкого.

С таким заявлением Дворчик выступил в ходе совместной пресс-конференции с членом президиума КС оппозиции Белоруссии Ольгой Ковальковой , указано в сообщении. Ранее сообщалось, что Ковалькова выехала из Белоруссии в Варшаву.

До этого она и другой член президиума Координационного совета Сергей Дылевский были задержаны.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета по трансферу власти.

Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.