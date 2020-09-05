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Симоньян назвала свою версию произошедшего с Навального 

Майк Габриелян 31 минуту назад
Названа неожиданная версия болезни Навального
Фото: ТАСС
Редактор RT Маргарита Симоньян выдвинула версию, что Навальный мог быть отравлен Ходорковским. Об этом журналист заявила в эфире телеканала НТВ.
По мнению Симоньян, Михаил Ходорковский конкурирует с Алексеем Навальным на политическом поле и поэтому ему выгодно устранение конкурента.

«Сразу скажу, что это моё оценочное суждение. Главный человек, с кем конкурирует Навальный, зовут его Михаил Борисович Ходорковский. Во-первых, это понятные, знакомые методы Ходорковского. Во-вторых, они абсолютно делят одну поляну. В-третьих, мы наблюдаем в последнее время, последний год, как они уже даже публично начали немножко собачиться. В-четвёртых, это настолько всей этой плеяды ходорковских, березовских, настолько их метода», — сказала Симонян.

Она заявила, что считала бы первоочередной версией причастность Ходорковского, если будет доказано, что Навальный все-таки был отравлен.
На днях эксперты Бундесвера заявили, что нашли в организме Навального следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские врачи ранее заявляли, что не нашли отравляющих веществ у блогера-оппозиционера.
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Политика , Алексей Навальный , Маргарита Симоньян , Михаил Ходорковский , НТВ
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