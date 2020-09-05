Симоньян назвала свою версию болезни Навального

Симоньян: если Навальный и был отравлен, это мог сделать кто угодно, включая Ходорковского . Об этом главный редактор RT заявила в программе Романа Бабаяна «Своя правда» на телеканале НТВ.

По мнению Маргариты Симоньян, Михаил Ходорковский конкурирует с Алексеем Навальным на политическом поле.

«Сразу скажу, что это моё оценочное суждение. Главный человек, с кем конкурирует Навальный, зовут его Михаил Борисович Ходорковский. Во-первых, это понятные, знакомые методы Ходорковского. Во-вторых, они абсолютно делят одну поляну. В-третьих, мы наблюдаем в последнее время, последний год, как они уже даже публично начали немножко собачиться. В-четвёртых, это настолько всей этой плеяды ходорковских, березовских, настолько их метода. Поэтому если всё-таки будет доказано — а мне лично пока не доказано — что он отравлен (мы пока не знаем — может, это гипогликемическая кома, может, отравлен), это была бы моя первая версия», — сказала главред RT.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта, направлявшегося из Омска в Москву. 22 августа политика перевезли на лечение в Германию. На днях в Берлине официально объявили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок».

Российские врачи утверждают, что не нашли отравляющих веществ в организме оппозиционера.