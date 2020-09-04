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МИД России: белорусы сами должны регулировать ситуацию в республике

Парламентская газетаиещё 1
28 минут назад
Белорусам необходимо самим урегулировать ситуацию в республике, без внешнего вмешательства. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с послом Европейского союза Маркусом Эдерером, сообщается на сайте МИД России.
МИД РФ сделал заявление по ситуации в Белоруссии
Фото: ТАССТАСС
В ходе встречи Эрдер и Грушко обсудили перспективы отношений Россия-ЕС, а также актуальные международные вопросы, в том числе положение дел в Белоруссии.
«С российской стороны была акцентирована важность урегулирования ситуации самими белорусами в рамках правового поля, без внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в стране», — сказано в сообщении на сайте министерства.
На встрече также была затронута тема об Алексее Навальном. Грушко указал на недопустимость политизации ситуации с оппозиционером и выдвижения голословных обвинений.
Массовые акции протеста оппозиции по всей Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция с итогами выборов не согласна, она считает, что победила Светлана Тихановская.
Политика,В мире,Происшествия,СНГ,Европа,Светлана Тихановская,Маркус Эдерер,Алексей Навальный,Александр Грушко,Александр Лукашенко,МИД,ЕС,Россия,
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