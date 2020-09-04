МИД РФ сделал заявление по ситуации в Белоруссии

В ходе встречи Эрдер и Грушко обсудили перспективы отношений Россия-ЕС, а также актуальные международные вопросы, в том числе положение дел в Белоруссии.
«С российской стороны была акцентирована важность урегулирования ситуации самими белорусами в рамках правового поля, без внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в стране», — сказано в сообщении на сайте министерства.
На встрече также была затронута тема об Алексее Навальном. Грушко указал на недопустимость политизации ситуации с оппозиционером и выдвижения голословных обвинений.
Массовые акции протеста оппозиции по всей Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция с итогами выборов не согласна, она считает, что победила Светлана Тихановская.