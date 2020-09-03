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Клинцевич: интеграция России и Белоруссии произойдет до конца года 

Национальная Служба Новостей 20 минут назад
В СФ назвали сроки интеграции России и Белоруссии
Фото: РИА Новости
Интеграция России и Белоруссии произойдет до конца года, заявил в эфире НСН член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Председатель правительства России Михаил Мишустин по итогам переговоров в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил немалый прогресс по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства.

«Я убежден: до конца года эта интеграция произойдет не на словах, а на деле», — сказал в эфире НСН Франц Клинцевич.

Сенатор добавил, что у него высокие ожидания того, что интеграция будет политическая и экономическая и очень серьезная. При этом в нынешних условиях и риски, которые есть у Союзного государства таковы, что делать это надо максимально быстрее.

«Это и совместная валюта, и совместные органы управления, и совместное руководство. Определяющим здесь будет встреча двух президентов, которая в ближайшее время состоится», — уточнил сенатор и добавил, что нынешняя встреча главы российского правительства Михаила Мишустина в. Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — это подготовка такой встречи глав государств.

«Это прежде всего в интересах двух народов, а точнее одного народа — русского, который разделен между двумя раздельными странами и который нуждается в этой более близкой интеграции», — подчеркнул он.
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Политика , Минск
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