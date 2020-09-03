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Кремль ответил на призывы закрыть «Северный поток-2» 

Lenta.ru 1 час назад
Кремль ответил на призывы закрыть «Северный поток-2»
Фото: РИА Новости
В Кремле ответили на призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие призывы являются исключительно эмоциональными и не обоснованы какими-либо фактами. Об этом пишет РИА Новости.
Песков напомнил, что проект газопровода из России в Германию является коммерческим. Он реализуется в интересах двух стран и способствует укреплению энергетической безопасности Европы.
Оппозиционная немецкая партия «Зеленые», которая не входит в правительство Германии, призвала закрыть проект из-за информации об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». Позднее глава Баварии Маркус Зедер, который является соратником по партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, подчеркнул, что проект газопровода является коммерческим и напрямую не связан с ситуацией вокруг Навального.
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Политика , Алексей Навальный , Маркус Зедер , РИА Новости
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