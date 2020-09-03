Кремль ответил на призывы закрыть «Северный поток-2» 

В Кремле ответили на призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным . По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие призывы являются исключительно эмоциональными и не обоснованы какими-либо фактами. Об этом пишет РИА Новости.

Песков напомнил, что проект газопровода из России в Германию является коммерческим. Он реализуется в интересах двух стран и способствует укреплению энергетической безопасности Европы.