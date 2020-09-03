Путин обратится к россиянам

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Кремль анонсировал заявление Путина в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Кремль готовит текст в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас есть текст… Он будет, текст есть», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли обращение или заявление президента России в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны.

Федеральным законом от 24 апреля 2020 года «О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона „О днях воинской славы и памятных датах России“ 3 сентября в России установлен днем окончания Второй мировой войны.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , РИА Новости
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