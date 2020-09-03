Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным 

Россия хочет прояснить ситуацию с политиком Алексеем Навальным. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный почувствовал недомогание на борту самолета и был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен клинику в Берлине. Там заявили, что он был отравлен субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.
Вчера власти Германии заявили, что в анализах Навального присутствует химическое нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы «Новичок» и они вместе с партнерами по Европейскому союзу (ЕС), Североатлантическому Альянсу (НАТО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) примет меры в данной связи в зависимости от реакции России.