Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный почувствовал недомогание на борту самолета и был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен клинику в Берлине. Там заявили, что он был отравлен субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.