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Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным 

Артём Кульша 55 минут назад
Россия хочет прояснить ситуацию с политиком Алексеем Навальным. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный почувствовал недомогание на борту самолета и был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен клинику в Берлине. Там заявили, что он был отравлен субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.
Немецкий эксперт назвал цель скандала вокруг Навального
Вчера власти Германии заявили, что в анализах Навального присутствует химическое нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы «Новичок» и они вместе с партнерами по Европейскому союзу (ЕС), Североатлантическому Альянсу (НАТО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) примет меры в данной связи в зависимости от реакции России.
Политика , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЕС , ОЗХО , НАТО
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