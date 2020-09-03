Кравчук поругался с Грызловым из-за Донбасса 

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе произошла перепалка между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком Борисом Грызловым . Об этом сообщает УНИАН.

Представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей Сергей Гармаш заявил: «Кравчук довольно жестко ответил Грызлову и на его тирады с оценками Верховной Рады Украины , и на попытку закрыть рот нам, переселенцам из ОРДЛО. Оказывается, он умеет быть не только дипломатичным, но и принципиальным».

«Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать — полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении», — добавил к этим словам представитель Донецкой области Денис Казанский.

Ранее Кравчук прокомментировал ситуацию с водоснабжением Крыма.

Бывший президент Украины заявил, что Киев может восстановить водоснабжение для населения региона, если возникнет гуманитарная катастрофа. И подчеркнул, что там живут украинцы.

Вместе с тем расположенные там предприятия и военные воду не получат.

Также до этого стало известно, что существует лишь один способ урегулировать конфликт в Донбассе. В беседе с RT Кравчук поделился мнением о задачах по возвращению мирной жизни на юго-востоке Украины.