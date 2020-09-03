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Кравчук поругался с Грызловым из-за Донбасса 

Общественная служба новостей и ещё 1 49 минут назад
На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе произошла перепалка между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым. Об этом сообщает УНИАН.
Представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей Сергей Гармаш заявил: «Кравчук довольно жестко ответил Грызлову и на его тирады с оценками Верховной Рады Украины, и на попытку закрыть рот нам, переселенцам из ОРДЛО. Оказывается, он умеет быть не только дипломатичным, но и принципиальным».

«Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать — полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении», — добавил к этим словам представитель Донецкой области Денис Казанский.

Ранее Кравчук прокомментировал ситуацию с водоснабжением Крыма.
Бывший президент Украины заявил, что Киев может восстановить водоснабжение для населения региона, если возникнет гуманитарная катастрофа. И подчеркнул, что там живут украинцы.
Вместе с тем расположенные там предприятия и военные воду не получат.
Также до этого стало известно, что существует лишь один способ урегулировать конфликт в Донбассе. В беседе с RT Кравчук поделился мнением о задачах по возвращению мирной жизни на юго-востоке Украины.

«Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину», — отметил он.

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Комментарии 4
Политика , Видео , Украина , Сергей Гармаш , Леонид Кравчук , Борис Грызлов , Денис Казанский , Верховная Рада
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