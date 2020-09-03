Германия ждет реакции России на ситуацию с Навальным

Она напомнила, что в среду подробно высказалась по этой теме.

"Многое зависит от реакции российского правительства, — сказала канцлер. — Ко вчерашним словам мне добавить нечего".

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, будто его отравили веществом из группы "Новичок". Меркель тогда сказала, что "только российское правительство может и должно дать ответы".