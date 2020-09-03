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Меркель заявила, что Германия ждет реакции России на ситуацию с Навальным 

ТАСС и ещё 55 1 час назад
Германия ждет реакции России на ситуацию с Навальным
Фото: Reuters
Германия ждет реакции от российской стороны по вопросу происшествия с Алексеем Навальным. Об этом заявила в четверг в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.
Она напомнила, что в среду подробно высказалась по этой теме.

"Многое зависит от реакции российского правительства, — сказала канцлер. — Ко вчерашним словам мне добавить нечего".

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, будто его отравили веществом из группы "Новичок". Меркель тогда сказала, что "только российское правительство может и должно дать ответы".
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.
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Комментарии 1
Политика , В мире , Происшествия , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Ангела Меркель , Стефан Левен , МИД , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ , Германия , Швеция
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