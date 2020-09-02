«Россия проиграла битву в постсоветском пространстве» 

Журналистка Ирина Алкснис заявила, что России не удалось удержать политический контроль на постсоветском пространстве из-за элит, заинтересованных в сохранении суверенитета своих стран. Об этом сообщает «Взгляд».

Алкснис напомнила о претензиях, которые предъявляют к российской внешней политике: чаще всего Москву обвиняли в заигрывании с русофобскими элитами вместо поддержки пророссийских сил и «заливании деньгами» проблем в двусторонних отношениях.

По версии автора, у российских властей не было другого выбора.

«Элита любого (абсолютно любого!) государства заинтересована в сохранении, хотя бы формальном, его суверенного статуса. И даже если независимость повлекла за собой ухудшение социально-экономических реалий для большей части общества, элиты это не касается», — объяснил она.

В итоге, по мнению Алкснис, Москва перестала пытаться «уговорить» элиты и начала действовать альтернативными методами — строить новые порты и создавать новые вооружения, чтобы соседи из бывшего СССР не смогли ее шантажировать. Журналистка считает, что в этом российские власти преуспели.

«Разговор начался иной. Его испытала на себе Прибалтика, лишившаяся транзита, и Украина, отношения с которой Россия резала по живому, но не прогнулась, и Грузия, и другие страны», — заявила Алкснис.

Автор отметила, что в Белоруссии «антироссийский тренд» не зашел слишком далеко, поэтому Москва начала там «операцию по принуждению Лукашенко к здравому смыслу».

Как сообщал «Рамблер», перед президентскими выборами в Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Россию в отказе от «братских» отношений в пользу партнерских.

Одним из факторов, повлиявших на рост напряженности между странами, стало задержание 33 россиян в санатории под Минском.

Задержанных называли наемниками частной военной компании Вагнера. В белорусском руководстве утверждали, что они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед выборами. Против них возбудили дело о подготовке массовых беспорядков, но позже отпустили в Россию.