Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Час расплаты настанет»: Жириновский пригрозил Украине 

Павел Тиунов 1 час назад
«Час расплаты настанет»: Жириновский пригрозил Украине
Фото: Рамблер
Запрет русского языка в украинских школах не останется безнаказанным заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Он подчеркнул, что за «удар по русским» обязательно настанет «час расплаты», сообщает Радио Sputnik.
С 1 сентября, как сообщал «Рамблер», украинские власти обязали все русскоязычные школы в стране перевести учеников, начиная с пятого класса, на обучение на украинском языке. Примечательно, что остальные школы, где учителя преподают на языках, считающихся официальными в Евросоюзе, смогут продолжать образовательную деятельность в прежнем порядке еще в течение трех лет.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Владимир Жириновский подчеркнул, что запрет на русский язык нарушает международное законодательство. При этом международное сообщество, по его словам, отмалчивается только потому, что это «удар по русским», а значит «пусть бьют».

«Такая политика вызывает только озлобление, и час расплаты настанет», — заявил политик.

Жириновский добавил, что российским властям необходимо добиваться восстановления русских школ и на Украине, и в Прибалтике, и в любой другой точке мира.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Комментарии 1
Политика , Владимир Жириновский , ЕС , Госдума , ЛДПР , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Ворониных» отреагировала на смерть Клюева
Звезда «Ворониных» отреагировала на смерть Клюева
Подольская попала в больницу
Подольская попала в больницу
Седокова примерила слишком узкое платье
Седокова примерила слишком узкое платье
Влюбленные школьники найдены мертвыми
Влюбленные школьники найдены мертвыми
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть