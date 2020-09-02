Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины

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Он подчеркнул, что Россия имеет соответствующие сведения.

Лавров пояснил, что ряд украинских организаций ведет в республике активную деятельность и провоцирует там радикальные действия.

"По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в республике Белоруссии", — произнес глава МИД России.

Он добавил, что в Волынской и Днепропетровской областях существуют лагеря по подготовке таких экстремистов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.