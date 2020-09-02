Почему СССР помог Китаю с атомной бомбой

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Помощь СССР Китаю в создании китайской атомной бомбы — свидетельство высшей степени доверия между странами, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Пекин впервые испытал свое ядерное оружие 16 октября 1964 года и стал пятой по счету ядерной державой в истории. В самом Советском Союзе такое оружие было создано 29 августа 1949 года в ответ на бомбардировку Соединенными Штатами японских городов.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал свидетельством высшей степени доверия в отношениях между СССР и Китаем передачу Москвой Пекину в 1950-х годах ряда технологий, необходимых для создания китайской атомной бомбы. С таким заявлением он выступил в рамках российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны.

Эксперты характеризуют атомную бомбардировку Соединенными Штатами японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года как военное преступление, обратил внимание Нарышкин.

Он назвал эту атаку ядерным шантажом, направленным пр