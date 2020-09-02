Так называемая оппозиция или так называемый президент?

Впрочем, время покажет, сколь правильной была такая расстановка акцентов и одновекторный выбор союзника в лице исключительно лично Лукашенко. Сам-то он сейчас как раз оправдывает свой прежний «многовекторный выбор», заявляя: «Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали в России». Вопрос в том, правильно ли его понимают теперь и не станет ли он снова спасать страну от восточного соседа?