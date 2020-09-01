Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов 

Первый уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в Instagram.
«Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов…Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств», — написала она.
Москалькова назвала уход Миронова тяжелым ударом и невосполнимой утратой. Она отметила, что бывший омбудсмен всей своей жизнью показывал «яркий пример честного служения родной стране и идеалам прав человека, в которые верил беззаветно».
Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным Олега Миронова, а также членам правозащитного сообщества во всем мире.
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