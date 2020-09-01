Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов 

«Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов…Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств», — написала она.