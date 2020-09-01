«Тупая русофобия»: Аксенов о запрете русского на Украине

"В стране, для миллионов жителей которой русский язык является родным, не осталось ни одной русской школы. Это то, от чего ушел Крым, воссоединившись в 2014 году с Россией, то, от чего ушел Донбасс. Уйдут и другие при первой же возможности. Тупая русофобия киевского режима рано или поздно разнесет Украину вдребезги", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".