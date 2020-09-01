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«Тупая русофобия». Аксенов оценил запрет русского в украинских школах 

РИА Новости 2 часа назад
«Тупая русофобия»: Аксенов о запрете русского на Украине
Фото: РИА Новости
Запрет на преподавание в школах Украины на русском языке продиктован русофобией киевского режима, которая рано или поздно приведет к развалу страны, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
С 1 сентября действующие на территории Украины русскоязычные школы переходят на украинский язык преподавания. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках.

"В стране, для миллионов жителей которой русский язык является родным, не осталось ни одной русской школы. Это то, от чего ушел Крым, воссоединившись в 2014 году с Россией, то, от чего ушел Донбасс. Уйдут и другие при первой же возможности. Тупая русофобия киевского режима рано или поздно разнесет Украину вдребезги", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Политика , Образование , Прибалтика , Украина , Русофобия и русофобы , Крым наш , Русский язык , Сергей Аксенов , ЕС , Республика Крым
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