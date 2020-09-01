Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский рассказал, что с 9 класса был в оппозиции 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Жириновский рассказал, что с 9 класса был в оппозиции
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что имел своё мнение с 16 лет и «был в оппозиции к классному руководителю» с 9 класса. В День знаний он встретился со студентами Института мировых цивилизаций и прочитал будущими политологами небольшую лекцию.

В оппозиции я был с 9 класса, с 16 лет. В оппозиции в хорошем смысле слова, я имел своё мнение, — цитирует РИА Новости Жириновского.

Он уточнил, что в школе проявлял активность, его выбрали старостой класса, потом — председателем отряда, затем — комсоргом. Но с комсорга его «убрали», так как он «был в оппозиции классному руководителю».
Как писал NEWS.ru, Владимир Жириновский оказался поклонником группы «Сектор Газа». Политик также дружил с главным музыкантом коллектива Юрием Клинских, известным как Юра Хой. В 1990-х годах Жириновский вручил Хою удостоверение помощника депутата Госдумы. Благодаря документу музыкант мог бесплатно ездить на общественном транспорте и свободно входить в помещения любых государственных органов. Хой также получил диплом «За развитие русской культуры» с подписью Жириновского. Артист такой подарок назвал «солидняком».
Видео дня. Отец Цоя опроверг сообщения о письме Путину из-за фильма о сыне
News.ru: последние новости
В ООН запросили информацию о ситуации с водоснабжением в Крыму В ООН запросили информацию о ситуации с водоснабжением в Крыму США создают аналог НАТО по соседству с Китаем США создают аналог НАТО по соседству с Китаем Лавров назвал неправдой, что Россия не расследует ситуацию с Навальным Лавров назвал неправдой, что Россия не расследует ситуацию с Навальным
Комментарии 1
Политика , Владимир Жириновский , Юрий Клинских , Госдума , ЛДПР , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
«Заслужил»: Дибров о лишении сына наследства
«Заслужил»: Дибров о лишении сына наследства
Видео
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
00:12
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
00:37
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Перехват бомбардировщика США попал на видео
00:20
Перехват бомбардировщика США попал на видео
Армия
Ефремов получил 200 тысяч рублей
00:37
Ефремов получил 200 тысяч рублей
Происшествия
СК просит продлить арест Фургалу
00:22
СК просит продлить арест Фургалу
Происшествия
«Это урок. Мы с Путиным сделаем соответствующие выводы»
01:35
«Это урок. Мы с Путиным сделаем соответствующие выводы»
В мире
В суде привели доказательство против Ефремова
01:04
В суде привели доказательство против Ефремова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение