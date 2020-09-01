Жириновский рассказал, что с 9 класса был в оппозиции 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что имел своё мнение с 16 лет и «был в оппозиции к классному руководителю» с 9 класса. В День знаний он встретился со студентами Института мировых цивилизаций и прочитал будущими политологами небольшую лекцию.

В оппозиции я был с 9 класса, с 16 лет. В оппозиции в хорошем смысле слова, я имел своё мнение, — цитирует РИА Новости Жириновского.

Он уточнил, что в школе проявлял активность, его выбрали старостой класса, потом — председателем отряда, затем — комсоргом. Но с комсорга его «убрали», так как он «был в оппозиции классному руководителю».