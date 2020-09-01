Путин снова бросил ручку 

Президент России Владимир Путин бросил пишущую ручку, рассказывая о планах Третьего рейха на народы СССР. Об этом сообщает News.ru.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин в прямом эфире провел для школьников Всероссийский открытый урок. В ходе него он сообщил, что власти нацистской Германии намеревались тотально уничтожить практически все народы Советского Союза. Часть из них фашисты планировали уничтожить в газовых камерах, часть использовать в качестве рабов, часть сослать за Урал.

«Это совсем другая история, чем их (нацистов. — Прим. ред.) цели при захвате территорий Западной Европы», — добавил президент и слегка отбросил ручку.

В мае Путин отбросил ручку на стол во время совещания о борьбе с пожарами и паводками, а в июле раскрутил ее в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.