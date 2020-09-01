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Путин снова бросил ручку 

Артём Кульша 1 час назад
Президент России Владимир Путин бросил пишущую ручку, рассказывая о планах Третьего рейха на народы СССР. Об этом сообщает News.ru.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин в прямом эфире провел для школьников Всероссийский открытый урок. В ходе него он сообщил, что власти нацистской Германии намеревались тотально уничтожить практически все народы Советского Союза. Часть из них фашисты планировали уничтожить в газовых камерах, часть использовать в качестве рабов, часть сослать за Урал.

«Это совсем другая история, чем их (нацистов. — Прим. ред.) цели при захвате территорий Западной Европы», — добавил президент и слегка отбросил ручку.

В мае Путин отбросил ручку на стол во время совещания о борьбе с пожарами и паводками, а в июле раскрутил ее в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Не стоит забивать себе голову (подобными. — Прим. ред.) инфоповодами», — заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков после последнего случая.

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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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