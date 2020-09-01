Чубайс рассказал о портретах либералов в своём кабинете

"Это портреты очень важных для меня людей. Одного из них зовут Петр Струве, другого зовут Василий Маклаков. Это два человека, которые, собственно, создали российский либерализм — либерализм первой волны, который достиг фантастических успехов в нашей истории, абсолютно никому неизвестных, к большому сожалению", — сказал Чубайс в ходе презентации учебника по возобновляемой энергетике.

"Успех, состоявший в том, что этим людям удалось добиться изменения государственного строя в стране без всяких вооруженных или террористических способов. В отличие от всяких революционеров они силой слова изменили государственный строй страны — из монархии Россия превратилась в конституционную монархию", — заявил он.

Петр Струве — известный русский общественный и политический деятель, философ и экономист. Покинул Россию после революции 1917 года.