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Чубайс рассказал о либералах, чьи портреты висят у него в кабинете 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Чубайс рассказал о портретах либералов в своём кабинете
Фото: РИА Новости
Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал, что в его кабинете висят портреты очень важных для него общественных и политических деятелей начала XX века либеральных взглядов — Петра Струве и Василия Маклакова.

"Это портреты очень важных для меня людей. Одного из них зовут Петр Струве, другого зовут Василий Маклаков. Это два человека, которые, собственно, создали российский либерализм — либерализм первой волны, который достиг фантастических успехов в нашей истории, абсолютно никому неизвестных, к большому сожалению", — сказал Чубайс в ходе презентации учебника по возобновляемой энергетике.

"Успех, состоявший в том, что этим людям удалось добиться изменения государственного строя в стране без всяких вооруженных или террористических способов. В отличие от всяких революционеров они силой слова изменили государственный строй страны — из монархии Россия превратилась в конституционную монархию", — заявил он.
Петр Струве — известный русский общественный и политический деятель, философ и экономист. Покинул Россию после революции 1917 года.
Василий Маклаков — адвокат, депутат Государственной думы, один из лидеров кадетов. В октябре 1917 года был назначен послом Российской республики во Франции. После прихода к власти большевиков оказался в эмиграции.
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Политика , Анатолий Чубайс , Петр Струве , Василий Маклаков , Госдума
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