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Путин считает нецелесообразным полный перевод образования в дистанционный формат 

ТАСС и ещё 20 1 час назад
Путин высказался о дистанционном формате обучения
Фото: пресс-служба Кремля
Дистанционное образование не может заменить традиционное, и планов по полному переводу российского образования в дистанционный формат нет. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока.

"Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению, нецелесообразно и ни к чему", — сказал глава государства, уточнив, что "планов таких нет".

Президент пояснил, что в ходе обучения важна не только коммуникация с преподавателем, но и общение с одноклассниками. "

Почему? Потому что наибольших результатов добиваются те люди, которые умеют работать в команде, умеют распределять роли, узкоспециально действовать, слагая затем все достижения каждого в общий командный успех", — продолжил он.

Путин отметил, что этого очень трудно достичь, если не общаться со своими сверстниками в школе, в высшем учебном заведении.
Глава государства при этом заметил, что "дистанционное онлайн-обучение в отдельных случаях продемонстрировало свое преимущество и этим, безусловно, надо воспользоваться в будущем".

"Это уже свершившийся факт, что вот это онлайн-обучение приобрело широкое распространение так же, как и работа на так называемой удаленке", — добавил Путин, призвав развивать этот опыт в будущем.

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Комментарии 1
Политика , Образование , Владимир Путин
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