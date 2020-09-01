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Поклонская сделала важное заявление по Крыму 

Мария Иванова 1 час назад
Поклонская сделала важное заявление по Крыму
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о «конструктивной реакции» ООН на ее обращение по ситуации с водой в Крыму. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В своем обращении Поклонская заявила о нарушении прав человека украинскими властями «в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды».

«Приятно удивлена конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН . Важно то, что мой статус, как представителя крымчан в Парламенте России, признан столь влиятельной международной организацией! А значит, выбор жителей полуострова уважается ООН, несмотря на все искусственные и античеловеческие попытки наших оппонентов не признавать Крым в составе России», — заявила депутат (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Поклонская отметила, что ей, как замглавы комитета Госдумы по международным делам, предложили сотрудничество с Департаментом полевых операций Управления ООН по проблеме воды в Крыму.
Депутат подчеркнула, что диалог необходимо вести и с украинской властью.

«Но проблема заключается в её слабости и абсолютной зависимости от «кукловодов» на Западе. Факт нарушения прав жителей Крыма, увы, не волнует Президента Украины, постоянно «ратующего» за крымчан та «єдність», — отметила она.

По ее мнению, Зеленский пока «не набрался смелости» для реального диалога с крымчанами.
В конце своего поста Поклонская выразила уверенность, что проблему с водой решить удастся.

«Знаете, почему мы победим? Потому что правда за нами! Всё, что нами сделано в Крыму в 2014 году, — искренне и честно! Признание де-факто структурами ООН статуса российского депутата от Крыма  — всё это маленький, но знаковый шаг вперёд!» — заключила она.

Как сообщал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.
В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
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Политика , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Госдума , Республика Крым
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