Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Футболисту сломали позвонок во время задержания в Минске 

Lenta.ru 1 час назад
Футболисту сломали позвонок во время задержания в Минске
Фото: Lenta.ru
Полузащитнику футбольного клуба «Крумкачы» Сергею Козеке сломали позвонок во время задержания в Минске. Видео опубликовано в Telegram-канале NEXTA Live журналиста Степана Путило.
Кроме травмы позвоночника, врачи обнаружили у Козеки повреждение почек. Его доставили в больницу прямо из РУВД. Вместе с Козекой был задержан другой хавбек «Крумкачы» Павел Расколько. О его состоянии здоровья информации нет. Спортсменам собираются предъявить обвинение в порче машины милиции.
«Крумкачы» выступают в Первой лиге чемпионата Белоруссии. В нынешнем сезоне они занимают третье место в турнирной таблице первенства, имея после 14 матчей 26 очков. Козека и Рассолько приняли участие в 11 встречах.
Массовые протесты в Белоруссии продолжаются на протяжении трех недель. Они вызваны недовольством результатами выборов президента, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1 процента. Силовики несколько раз разгоняли демонстрантов с помощью спецсредств. Оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы и расследовать издевательства над задержанными митингующими в первые дни протеста.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Последние новости
Стало известно состояние Навального перед вылетом в Германию Стало известно состояние Навального перед вылетом в Германию В России анонсировали вакцинацию от коронавируса В России анонсировали вакцинацию от коронавируса Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве
Комментарии 1
Политика , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Сергей Козека , Александр Лукашенко , Степан Путило , МВД , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
«Мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина»
20:42
«Мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина»
В мире Политика
«Удар по демократии»: что творится в Германии
01:03
«Удар по демократии»: что творится в Германии
В мире Статьи
«Неожиданный» свидетель оправдал Ефремова
00:19
«Неожиданный» свидетель оправдал Ефремова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение