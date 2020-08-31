Футболисту сломали позвонок во время задержания в Минске 

Кроме травмы позвоночника, врачи обнаружили у Козеки повреждение почек. Его доставили в больницу прямо из РУВД . Вместе с Козекой был задержан другой хавбек «Крумкачы» Павел Расколько. О его состоянии здоровья информации нет. Спортсменам собираются предъявить обвинение в порче машины милиции.

«Крумкачы» выступают в Первой лиге чемпионата Белоруссии. В нынешнем сезоне они занимают третье место в турнирной таблице первенства, имея после 14 матчей 26 очков. Козека и Рассолько приняли участие в 11 встречах.