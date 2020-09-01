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Путин обратился к школьникам и студентам 

РИА Новости и ещё 19 2 часа назад
Путин обратился к школьникам и студентам
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции обратился к учащимся с напутствием перед новым учебным годом и выразил уверенность, что вместе получится решить все стоящие перед страной задачи.
Президент пожелал успехов всем студентам и школьникам.

"Хочу вспомнить замечательную поговорку, что дорогу осилит идущий. Я уверен, что мы вместе с вами решим все стоящие перед страной задачи. Я говорю именно перед страной — почему? Потому что как бы ни показалось странным, даже те, кто впервые пришел сегодня за парту, пришел в школу, переступил школьный порог и только начал учиться в первом классе, он уже решает важнейшую для страны задачу, получая необходимые для себя знания и создавая условия для движения страны вперед. Если каждый из нас будет двигаться вперед, это будет означать безусловное движение вперед всей страны", — сказал президент.

Всероссийский открытый урок в этом году был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошел под девизом "Помнить — значит знать".
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Политика , Владимир Путин
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