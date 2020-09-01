Путин обратился к школьникам и студентам 

"Хочу вспомнить замечательную поговорку, что дорогу осилит идущий. Я уверен, что мы вместе с вами решим все стоящие перед страной задачи. Я говорю именно перед страной — почему? Потому что как бы ни показалось странным, даже те, кто впервые пришел сегодня за парту, пришел в школу, переступил школьный порог и только начал учиться в первом классе, он уже решает важнейшую для страны задачу, получая необходимые для себя знания и создавая условия для движения страны вперед. Если каждый из нас будет двигаться вперед, это будет означать безусловное движение вперед всей страны", — сказал президент.