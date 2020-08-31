«Послу объявлено»: РФ высылает трех дипломатов

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«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.

Посол Препутен был вызван сегодня в российский МИД, ему заявили решительный протест в связи «с безосновательной высылкой в августе трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии».

«Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

10 августа издание Aktuality ссылкой на МИД Словакии сообщило, что троих российских дипломатов выслали из страны по подозрению в шпионаже.

По данным издания, обладатели дипломатических паспортов якобы являлись сотрудниками российских спецслужб.