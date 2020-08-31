Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии 

Rambler News Service 33 минуты назад
«Послу объявлено»: РФ высылает трех дипломатов
Фото: ТАСС
Россия в качестве ответной меры высылает трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве, сообщает российский МИД.

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.

Посол Препутен был вызван сегодня в российский МИД, ему заявили решительный протест в связи «с безосновательной высылкой в августе трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии».

«Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

10 августа издание Aktuality ссылкой на МИД Словакии сообщило, что троих российских дипломатов выслали из страны по подозрению в шпионаже.
«Братья-славяне»: почему Словакия выслала дипломатов РФ
По данным издания, обладатели дипломатических паспортов якобы являлись сотрудниками российских спецслужб.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Rambler News Service: последние новости
В Кремле прокомментировали нападение на активиста Жукова В Кремле прокомментировали нападение на активиста Жукова Медведев возглавил комиссию Совбеза по национальным интересам в Арктике Медведев возглавил комиссию Совбеза по национальным интересам в Арктике Берлинская клиника рассказала о состоянии Навального Берлинская клиника рассказала о состоянии Навального
Комментарии 9
Политика , МИД , Москва , Словакия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
«Удар по демократии»: что творится в Германии
01:03
«Удар по демократии»: что творится в Германии
В мире Статьи
Песков прокомментировал нападение на Жукова
00:23
Песков прокомментировал нападение на Жукова
Политика
Противотанковую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Армия
Раскрыты подробности беседы Путина и Абэ
00:45
Раскрыты подробности беседы Путина и Абэ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение