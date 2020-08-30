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Welt: в Минюсте Германии подтвердили получение запроса из России по делу Навального 

ТАСС и ещё 3 39 минут назад
Германия получила запрос из России по Навальному
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции Германии подтвердило получение запроса от России о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Алексея Навального. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag.

"Представитель Минюста подтвердил, что запрос о правовой помощи поступил из России в четверг", — пишет издание.

В ответ на запрос ТАСС в ведомстве ранее сообщили, что не комментируют соответствующие запросы из других стран.
27 августа Генеральная прокуратура РФ направила Германии запрос о правовой помощи по делу Навального. Генпрокуратура запросила доказательства предварительного диагноза из немецкой клиники.
Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после ухудшения состояния здоровья на рейсе Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его доставили в берлинскую клинику Charité. 24 августа врачи заявили об обнаружении в его организме следов интоксикации субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.
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Политика , Алексей Навальный , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС , Германия
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