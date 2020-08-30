Лукашенко летит в Москву 

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Лидеры договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.

Кроме того, российский президент поздравил коллегу с Днем рождения — президенту Белоруссии исполнилось 66 лет.

Предыдущий телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 24 августа.

Президенты обсудили ситуацию внутри Белоруссии и на западной границе. Также обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом. Была достигнута договоренность, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.