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Судьба Белоруссии. Главное

Лукашенко летит в Москву 

Майк Габриелян 29 минут назад
Лукашенко летит в Москву
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.
Лидеры договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.
Кроме того, российский президент поздравил коллегу с Днем рождения — президенту Белоруссии исполнилось 66 лет.
Предыдущий телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 24 августа.
Президенты обсудили ситуацию внутри Белоруссии и на западной границе. Также обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом. Была достигнута договоренность, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.
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Политика , Владимир Путин , Александр Лукашенко , Москва
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