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Порядок пользования недрами предложили уточнить 

Парламентская газета 25 минут назад
Порядок недропользования изменят
Фото: PIXABAY.COM
В Правительстве предложили уточнить содержания лицензий на пользование недрами и порядок внесения в них изменений. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.
Законопроектом предлагается конкретизировать содержащиеся в лицензии на пользование недрами условия пользования в зависимости от вида недропользования. Благодаря этому удастся усовершенствовать госконтроль над процессом геологического изучения участков недр, эффективнее обеспечивать своевременный ввод месторождений полезных ископаемых в разработку, а также гарантировать получение государством полного объёма геологической информации, имеющейся у пользователей недр, подчёркивается в пояснительной записке к документу.
Проектом предусматривается, что лицензия на пользование недрами должна содержать, в частности, сроки начала работ по геологическому изучению или разведке месторождений, а также обязательства по соблюдению конкретных видов и объёмов проведения работ. Ранее такие требования не предъявлялись.
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Политика , Госдума
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