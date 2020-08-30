Порядок недропользования изменят

В Правительстве предложили уточнить содержания лицензий на пользование недрами и порядок внесения в них изменений. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.

Законопроектом предлагается конкретизировать содержащиеся в лицензии на пользование недрами условия пользования в зависимости от вида недропользования. Благодаря этому удастся усовершенствовать госконтроль над процессом геологического изучения участков недр, эффективнее обеспечивать своевременный ввод месторождений полезных ископаемых в разработку, а также гарантировать получение государством полного объёма геологической информации, имеющейся у пользователей недр, подчёркивается в пояснительной записке к документу.

Проектом предусматривается, что лицензия на пользование недрами должна содержать, в частности, сроки начала работ по геологическому изучению или разведке месторождений, а также обязательства по соблюдению конкретных видов и объёмов проведения работ. Ранее такие требования не предъявлялись.