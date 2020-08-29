«Они нас отравят»: в Крыму отказались от воды из Украины

Пока не будет сменена власть на Украине, пока не будет признан Крым как сообщество, которое сделало свой исторический выбор и имело право на возвращение на свою родину, никаких взаимоотношений у нас не должно быть. Это моя принципиальная позиция. Они нас просто отравят, они ничем не гнушаются и потом скажут, что мы сами себя отравили, — сказал информагентству глава крымского парламента